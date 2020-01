Pecchia: “Pareggio risultato giusto”

TORINO – L’allenatore della Juventus Under23 Fabio Pecchia ha parlato ai microfoni di RaiSport dopo il pareggio di ieri.

“Il pareggio è un risultato giusto. Abbiamo avuto una grande reazione. Contento perché siamo stati premiati per lo sforzo profuso. Diamo continuità e oggi c’è stata anche nel risultato. Nell’ultime gare abbiamo giocato bene senza raccogliere. La ripresa? Dovevamo muoverli più velocemente e ci siamo riusciti. In alcune situazioni non abbiamo riempito bene l’area. Poi abbiamo segnato su una palla inattiva. Zanimacchia ha creato delle buone situazioni sulla destra. Il gruppo? Dovevamo muoverli più velocemente e ci siamo riusciti. In alcune situazioni non abbiamo riempito bene l’area. Poi abbiamo segnato su una palla inattiva. Zanimacchia ha creato delle buone situazioni sulla destra.”