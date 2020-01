Pecchia: “Fa rabbia prendere gol nelle uniche due occasioni concesse”

TORINO – L’allenatore della Juventus Under 23 Fabio Pecchia, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della sconfitta contro la FieralpiSalò.

“Faccio i complimenti ai miei, hanno a lungo tenuto la partita in mano. Fa rabbia aver preso gol nelle uniche due occasioni avversarie; però non ci siamo mai disuniti e abbiamo mantenuto la testa nella gara. La sconfitta, per questo, brucia, ma d’altronde questo è il calcio, ci sono giornate così: tutto questo è utile, da un punto di vista tecnico e psicologico. Ne riparliamo al ritorno, ci teniamo ad andare avanti: insistiamo su questa strada, con fiducia, forza e consapevolezza”.