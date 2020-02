TORINO – La Juventus continua a monitorare la situazione legata al centrocampista del Manchester United Paul Pogba.

Il francese vive infatti da separato in casa da mesi ormai, e in estate dovrebbe lasciare i Red Devils: Paratici sta lavorando per riportarlo a Torino, avendo già ottenuto la disponibilità del club a trattare, e quella del giocatore a tornare sotto la Mole.