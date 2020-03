Parma, Lucarelli: “Oggi parlare di calcio diventa difficile, abbiamo svolto questa gara in un clima surreale”

TORINO – Il club manager del Parma, Alessandro Lucarelli, ha parlato ai microfoni di DAZN: “Oggi parlare di calcio diventa difficile, abbiamo svolto questa gara in un clima surreale. Per l’ennesima volta è stata data dimostrazione che la situazione sta sfuggendo di mano, non si riesce a tenere una linea coerente in base a quello che tra l’altro è il decreto del Governo di questa mattina che regolava per i professionisti la possibilità di allenarsi e giocare a porte chiuse. Poi stamattina ci sono state prese di posizione, prima da parte di Tommasi e poi dal ministro Spadafora che hanno rimesso tutto per aria. Noi siamo rimasti qui mezz’ora schiavi della situazione, senza sapere cosa fare, in attesa di indicazioni”.

E poi ha aggiunto: “I giocatori sapevano di giocare, c’è stato un decreto del Governo che dice che si può giocare a porte chiuse, è stata fatta confusione in primis da Tommasi e poi da Spadafora, che ha rinnegato quello che era stato deciso dal Governo. Questo ha creato confusione. Noi eravamo qui con la Spal a un minuto dall’inizio della gara, stavamo per prendere le scale per andare in campo e ci hanno bloccato: questo dà l’idea della confusione che c’è in questo momento. La cosa che dispiace è che ci sia la sensazione che la situazione stia sfuggendo di mano e si naviga a vista senza seguire una linea comune che forse sarebbe la cosa migliore”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<