Parma, il ds Faggiano: “Kulusevski resta fino a giugno. Pjaca? Non lo avrei preso in uno scambio”

TORINO – Kulusevski è un giocatore della Juventus, ma si aggregherà ai bianconeri soltanto a giugno. Per lo svedese si era parlato di un possibile approdo a Torino già a gennaio, con Marko Pjaca inserito come contropartita tecnica nell'affare con il Parma. A parlare della possibile operazione è stato Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma. Queste le sue parole a Punto Radio Sport: "Il nostro obiettivo è quello di tenere Kulusevski fino a giugno, è un tesserato e un professionista serio. La Juve può darmi quello che vuole, ma resta un giocatore del Parma. Pjaca? Non lo avrei preso con uno scambio, ma normalmente sì"