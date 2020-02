Parma, Gervinho verso il reintegro in rosa

TORINO – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gervinho sarebbe molto vicino al reintegro in rosa col Parma. L’ivoriano infatti, nell’ultima sessione di mercato, era molto vicino al passaggio all’Al-Sadd ma poi l’affare era saltato per un problema nello scambio di documenti. Poi vari allenamenti saltati hanno costretto mister D’Aversa a metterlo fuori rosa per un po’ ma ora tutto sembra risolto: le scuse dell’attaccante sarebbero arrivate e Gervinho sarebbe pronto a rientrare in campo.

