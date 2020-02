Parla Sara Croce, la madre natura di Ciao Darwin: “Ho dato il due di picche a CR7. Dopo il mio rifiuto mi ha bloccato”

TORINO – Dopo la notte amara di Champions conclusa con una sconfitta e soprattutto senza gol, il trascinatore indiscusso della Vecchia Signora, ovvero CR7, vede allontanarsi leggermente di più la possibilità di alzare la sua sesta Champions League. Le notti insonni per il portoghese però sembrerebbero non essere finite perché proprio in queste ore, sono state rilasciate delle pesantissime dichiarazioni nei suoi confronti. Stiamo parlando della showgirl di Avanti Un Altro, Sara Croce, nota a tutti come la ‘madre natura’ della scorsa edizione di Ciao Darwin che, avrebbe rilasciato queste parole ai microfoni di Rivelo, programma di Real Time.

“Ho dato il due di picche a Cristiano Ronaldo – ha premesso un poco orgogliosa -. Una persona gli ha dato il mio numero di telefono e io mi sono arrabbiata tantissimo. Lui mi ha scritto su WhatsApp e dopo il mio rifiuto ha detto che mi avrebbe bloccata su Instagram. Così è stato e quindi ho capito che quello era il vero Ronaldo”. Chissà se arriverà una smentita dalla controparte, quel che è certo è che la bomba è stata sganciata.