Paratici: “Stiamo facendo una grande stagione. Stiamo parlando col Barcellona…”

TORINO – Il CFO bianconero Fabio Paratici ha parlato nel prepartita di Juventus-Parma ai microfoni di Sky Sport affrontando i seguenti argomenti: “Siamo vicini alla famiglia Anastasi, è un riferimento e un grande campione ed ha ispirato un po’ tutti noi amanti del calcio. La partita? Il cammino è buono. Abbiamo fatto una grande stagione, speriamo di continuare così. Siamo sulla strada giusta, avremmo dovuto fare una grande partita questa sera anche se l’Inter avesse vinto. Rakitic-Bernardeschi? Stiamo parlando col Barcellona per Matheus Pereira e stiamo procedendo con questo tipo di operazione. Per quanto riguarda lo scambio Rakitic-Bernardeschi, era un’idea nata in estate, ora non c’è stato nessun interesse concreto tra le parti né da parte nostra né dalla loro”