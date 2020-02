Paratici a fine stagione potrebbe lasciare la Juventus: c’è la Roma

TORINO – Fabio Paratici, in caso i bianconeri non vincessero nessun titolo, a fine stagione potrebbe lasciare la Juventus. Questa è l’indiscrezione che oggi ha dato La Stampa. Secondo il noto quotidiano, Agnelli non sarebbe soddisfatto del mercato di questa estate e, oltre a Sarri, potrebbe dire addio anche il dirigente juventino. La nuova Roma di Dan Friedkin sarebbe molto interessata a Paratici che potrebbe diventare il nuovo ds giallorosso al posto di Petrachi in caso l’idea di quest’ultimo non si sposasse con le idee della nuova proprietà.

