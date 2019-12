Paolo Rossi: “L’Inter può interrompere l’egemonia Juve”

TORINO – L’ex giocatore e attaccante della Juventus Paolo Rossi ha parlato intervistato dai microfoni de Il Giornale.

“L’Inter è pronta per tornare grande? Conte è un signor allenatore, vuole vincere. Penso che possa interrompere l’egemonia della Juventus. Non lascia nulla al caso, è tremendamente ambizioso. La Juventus oggi ha ancora qualcosa in più dal punto di vista tecnico, ma Conte, col tempo, può dar fastidio». La nazionale italiana la convince? «Mancini ha fatto un ottimo lavoro, la nazionale sta facendo benissimo. Da un anno a questa parte si stanno ricreando gruppo, ambiente e squadra. Dalle ultime partite emerge che la nazionale italiana ha ritrovato un’identità. Ci sono tutte le prerogative per far bene al prossimo Europeo. Non so se riusciremo a vincere, ma sicuramente saremo competitiva.”