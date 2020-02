Paolo Rossi: “Campionato bello da vedere. Juve non ancora troppo superiore alle altre”

TORINO – L’ex attaccante della Juve Paolo Rossi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Gazzetta dello Sport, dove ha parlato a tutto tondo anche della lotta scudetto.

“Non si è vista la netta superiorità degli altri anni. Lazio e Inter sono rivali veri e credibili per il titolo. E per noi che guardiamo è più divertente. Si percepisce giudizio negativo su Sarri? La gente mugugna perché non vede quel gioco spettacolare o almeno divertente che si aspettava. Il peccato di Sarri, se vogliamo chiamarlo così, è proprio l’attesa che lo circondava. In realtà è cambiato pochissimo rispetto alla gestione di Allegri. Alla fine nel calcio contano i risultati e Sarri è comunque in testa. Valuteremo a giugno”