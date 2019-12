Pagliuca: “Buffon è il più grande portiere italiano”

TORINO – L’ex portiere Gianluca Pagliuca ha parlato intervistato dai microfoni de La Repubblica del portiere della Juventus Gianluigi Buffon.

“Già all’Olimpiade di Atlanta nel ’96, cui partecipai da fuoriquota, capii subito quant’era forte Buffon, che all’epoca aveva solo 18 anni. Un giudizio secco? Non è difficile, il più grande portiere italiano di tutti i tempi. Da cosa dipende questo allungamento di carriera? Sicuramente ci si allena in modo diverso, tutto è progredito, dall’alimentazione alla cura dei minimi dettagli. Gli allenatori non sono più soli, i loro staff sono sempre più numerosi, ci sono tantissimi preparatori atletici, quelli che io scherzando chiamo gli scienziati. Ma al di là delle battute, tutto è andato in una direzione ben precisa. Un difetto di Buffon? Buffon è sempre stato fortissimo. E completo, in grado di fare tutto ad altissimi livelli. Ripeto, il più grande portiere italiano.”