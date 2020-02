TORINO – Il noto giornalista della Rai, Paolo Paganini, sul proprio account Twitter ha parlato della situazione Icardi-Psg: “Sta per tornare in Italia (a giugno) il ciclone Icardi. Il Psg non è così convinto di riscattare l’argentino anche perché Wanda Nara lo rivuole in Italia. Potrebbe quindi tornare all’Inter ma da tempo su Icardi c’è la Juventus”.

