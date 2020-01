Otto cose da sapere in vista di Juve-Roma di Coppa Italia

TORINO – I precedenti in Coppa Italia. Nella competizione la Roma ha affrontato la Juventus in 16 partite. Il bilancio è in perfetto equilibrio con 7 vittorie per parte e 2 pareggi. In parità anche il numero dei passaggi del turno: 5 a 5.

22 Coppe Italia in due

Juventus e Roma sono ai primi due posti per edizioni vinte della competizione: 13 volte i bianconeri e 9 i giallorossi.

Vittoria nell’ultimo incrocio nella competizione

Nel gennaio del 2014 la Roma di Rudi Garcia si impose ai quarti di finale per 1-0 grazie al gol di Gervinho. Allora però si giocava all’Olimpico.

Tabù Allianz Stadium

La tradizione nell’impianto del club bianconero è totalmente negativo, con 9 sconfitte su altrettante partite a partire dal gennaio del 2012.

Ultima vittoria a Torino proprio nei quarti di Coppa Italia

Prima della serie di sconfitte esterne, l’ultimo successo in casa della Juventus è arrivato proprio in un quarto di finale di Coppa Italia in gara unica. Era il gennaio del 2011 e decisero le reti di Mirko Vucinic e Rodrigo Taddei.

Gli allenatori giallorossi vincenti in casa della Juventus

Sono 10, in ordine alfabetico: Luigi Barbesino, Ottavio Bianchi, Fabio Capello, Geza Kertesz, Nils Liedholm, Carlo Mazzone, Oronzo Pugliese, Claudio Ranieri, Gyorgy Sarosi e Luciano Spalletti. Liedholm e Ranieri sono gli unici a esserci riusciti per due volte.

Giannini il più presente in Coppa Italia

Giuseppe Giannini è sceso in campo per 79 volte nella competizione con la maglia della Roma. Seguono Sergio Santarini a 70, Bruno Conti a 64, Sebino Nela a 63, Francesco Totti a 59, Franco Tancredi a 58, Daniele De Rossi a 55, Agostino Di Bartolomei a 52, Roberto Pruzzo a 48 e Aldair a 41.

Pruzzo re dei bomber

Ecco la top 10 dei nostri marcatori in Coppa Italia: Roberto Pruzzo 20, Giuseppe Giannini 19, Francesco Totti 18, Ruuggiero Rizzitelli 17, Agostino Di Bartolomei 15, Pierino Prati 13, Rudi Voeller 11, Amantino Mancini e Amedeo Amadei 11, Franco Cordova 10.