TORINO – Nel match di ieri sera tra Banfield e River Plate è tornato a giocare Pablo Daniel Osvaldo, ex attaccante, in Italia, di Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Roma, Juventus e Inter. Il giocatore italiano ha esordito nella Liga Argentina in questa stagione dopo quattro anni passati tra viaggi e musica. Osvaldo è entrato a partita in corso sfiorando anche un grandissimo gol mostrandosi subito propositivo.

