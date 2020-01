Orsolini, smentita la recompra?

TORINO – La recompra di Orsolini è diventata un giallo? L’edizione cartacea del Corriere dello Sport ricostruisce la faccenda in cui sono arrivate smentite dal Bologna: “Un giallo legato a un’eventuale clausola fissata tra il Bologna e la Juventus sul domani di Riccardo Orsolini ha scatenato ieri un mezzo putiferio a Bologna. In pratica è successo questo: su alcuni siti è uscita l’indiscrezione secondo la quale la società bianconera avrebbe un diritto di recompra nei confronti del giovane esterno rossoblù a 22,5 milioni di euro nella prossima estate, mentre questa cifra salirebbe a 30 milioni nell’estate del 2021. Qual è stata la reazione dei capi rossoblù quando in tarda serata sono stati messi al corrente su quello che era uscito su alcuni siti? Come era logico attendersi hanno smentito con sdegno, «non è assolutamente vero», aggiungendo tra l’altro che le notizie uscite sarebbero state solo ipotesi poi saltate e di conseguenza non suffragate con documenti. In poche parole, sul tema non ci sarebbe niente di scritto”.