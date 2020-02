TORINO – Il calciatore del Bologna Riccardo Orsolini sta migliorando giornata dopo giornata nel suo percorso a Bologna.

Ad accorgersi del talento del giocatore ci ha pensato anche la Juventus, che è pronta a riportarlo a Torino: Paratici infatti per 26 milioni di euro può riportare il giocatore sotto la Mole, e non è escluso che in estate possa prelevarlo e metterlo a disposizione di Maurizio Sarri.