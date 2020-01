Orsolini potrebbe tornare alla Juventus: i dettagli

TORINO – Riccardo Orsolini potrebbe tornare alla Juventus. Il bologna ha riscattato il calciatore la scorsa estate per 15 milioni di euro, ma tra la Juventus ed i rossoblu ci sarebbe anche un accordo verbale su un eventuale contro riscatto dell’esterno del Bologna, che ha fatto innamorare tutti i tifosi bianconeri dopo la magia della scorsa giornata contro la Fiorentina. Il contro riscatto sarebbe fissato a circa 23 milioni in caso la società torinese volesse esercitarlo entro il 2020 ed a 30 in caso volesse riscattarlo nel 2021.