Orsolini: Juve e Bologna d’accordo sulla recompra

TORINO – Uno dei talenti esplosi in questo inizio di stagione è sicuramente quello di Riccardo Orsolini.

Il giocatore è passato in estate dalla Juventus al Bologna per 15 milioni di euro, con i bianconeri che sarebbero riusciti a mantenere il controllo sul futuro del giocatore: ci sarebbe infatti un patto verbale con la società emiliana che prevede la possibilità di riacquistarlo per 22,5 milioni a giugno 2020 e 30 millioni per giugno 2021, assicurando così alla Juventus un canale preferenziale.