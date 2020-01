Orsi:”Juve favorita ma la Roma può farcela”

TORINO – L’ex portiere della Lazio Nando orsi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio radio, dove ha parlato della sfida dell’Olimpico tra giallorossi e bianconeri.

“La mentalità la ottieni quando vinci e quando affronti tutte le partite allo stesso modo. La Juventus ha molte più qualità, la Roma ha le carte in regola per battere i bianconeri: nella partita di domani i giallorossi possono fare risultato, a patto che non giochino come contro il Torino. I giallorossi non devono pensare di essere già sconfitti”.