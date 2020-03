TORINO – L’ex portiere della Lazio Fernando Orsi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky, dove ha parlato dell’eventualità di sospendere il campionato.

“Anche il calcio non è immune perchè poi quando si prendono alcune decisioni significa che qualcosa può succedere. Sono rammaricato come tanti sportivi ma, se si dovesse arrivare ad un estremo, per la salute che è la cosa più importante, bisognerà pensare anche a questo”.