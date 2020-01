Orsi: “La Roma farà sei punti tra Torino e Juventus”

TORINO – L’ex giocatore e portiere della Lazio Nando Orsi ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Radio.

“Peres per me va ad accentuare il problema sulla fascia destra. Su sei che ha secondo me a Fonseca non gliene piace nemmeno uno. Dopo Zappacosta, per me, Florenzi è il migliore terzino che ha la Roma. Il Torino deve fare risultato, si chiuderà e cercherà di ripartire. La Roma deve essere brava e caparbia a sbloccare subito la partita. I giocatori non ci pensano al cambio di proprietà. La Roma farà sei punti tra Torino e Juventus. Petrachi ha fatto discretamente bene, con quello che passava il convento. Smalling un gran bel colpo.”