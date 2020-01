Orsi: “Con Ronaldo la Juventus parte 1-0”

TORINO – L’ex portiere della Lazio Fernando Orsi ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Radio.

“Contro la Juventus bisogna solo capire a che minuto segnerà Ronaldo. Si parte dall’1-0 con lui, è una sentenza. La Roma mi ha deluso tantissimo, 3-0 netto e partita finita al primo tempo. Rispetto alla Lazio, i giallorossi non sono mai stati in panchina. Il derby è una partita a sé, magari pareggiano. Kalinic non sembra possa giocare a questi livelli: si faceva anticipare sempre e ha sbagliato un gol incredibile. Non è il giocatore adatto per la Roma. Florenzi non è pratico per fare il terzino: Santon è sicuramente meglio.”