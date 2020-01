Orrico: “L’Inter lotterà per il titolo fino in fondo con la Juventus”

TORINO – Corrado Orrico ha parlato ai microfoni di TMW Radio circa la lotta scudetto: “Quel che posso dire è che con Conte la squadra nerazzurra sarà un osso duro per tutti a prescindere dagli acquisti. Il tecnico interista fa rendere al massimo tutti i giocatori. La Juve avrà un avversario feroce fino alla fine, fermo restando che i bianconeri hanno i fuoriclasse che possono risolvere la gara in qualunque momento. Molte. Mi piace perchè ha un centrocampo fantastico. Leiva fa da schermo davanti alla difesa ed è sontuoso e poi l’arretramento di venti metri di Luis Alberto e Milinkovic è stata una bella intuizione. Ha dato un tono tecnico e tattico alla squadra. Con Correa la Lazio si trova a giocare con quattro grandi calciatori. E’ il miglior centrocampo d’Italia. Come percentuali scudetto dico 50% Juve, 30% Inter, 20% Lazio”.