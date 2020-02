Orobitg (ag. Guardiola): “Futuro fuori da Manchester? Pep rispetta i contratti, resta al City”

TORINO – L’agente di Pep Guardiola, Josep Maria Orobitg, è stato intervistato al quotidiano sportivo spagnolo El Mundo. Queste le sue parole: “Guardiola rispetta sempre i suoi contratti e quello con il City scade nel giugno 2021”. Guardiola, quindi, dovrebbe restare a Manchester ancora per una stagione, anche se al Tas venisse confermata la sentenza che escluderebbe i Citizens dalle coppe europee per due anni. A chiedere la cessione, non è infatti il tecnico spagnolo ma i big del City che vorrebbero giocare la Champions League la prossima stagione. La lista è lunga: Laporte, Sterling, Aguero, De Bruyne e Sané sono i nomi più caldi per la finestra di mercato estiva. Ma attenzione perché, intanto, in casa bianconera la situazione inizia a farsi tesa, Michele Criscitiello ha sganciato un siluro clamoroso: “E’ finita, siamo ai titoli di coda!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

