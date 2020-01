Oriali: “Non sarà una cosa semplice per lo scudetto”

TORINO – l’ex centrocampista dell’Inter Lele Oriali, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset, dove ha parlato anche della corsa scudetto.

“Stiamo andando oltre le aspettative, non pensavamo di essere a questo punto a metà stagione. Il lavoro da fare è ancora tanto, il percorso fino ad oggi è stato positivo. Abbiamo avuto qualche infortunio, gli impegni sono tanti, ma le cose stanno andando abbastanza bene, si cercherà di stare in alto il più possibile: non è facile, perché le antagoniste sono forti”.