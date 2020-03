TORINO – Il noto giornalista Franco Ordine ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio 24, dove ha parlato del rinvio della gara tra Juve-Inter.

“Al di là dei sospetti, la verità di questa decisione è che stata presa alcune ore dopo aver firmato un comunicato in cui si diceva che si sarebbero giocate 5 partite a porte chiuse. E’ la dimostrazione di una forzatura per non giocare Juve-Inter a porte chiuse”.