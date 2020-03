OppositionWatch: l’Inter

TORINO – L’Inter arriva alla partita di Torino forte del terzo posto in classifica. I nerazzurri hanno 54 punti e si trovano a 6 lunghezze di distanza dalla Juventus, ma con una partita in meno, dovendo recuperare la gara interna contro la Sampdoria. Un bottino ottenuto vincendo 16 partite, pareggiandone 6 e perdendone 2. Tra i ko stagionali, c’è anche quello dell’andata a San Siro (2-1 per i bianconeri), quando le reti di Dybala e Higuain resero vano il momentaneo pareggio firmato da Lautaro Martinez su calcio di rigore.

La squadra allenata da Antonio Conte vanta la miglior difesa del campionato con 22 reti subite, mentre con 49 gol fatti ha il quarto miglior attacco alle spalle di Atalanta, Lazio e Roma.

A livello realizzativo, il miglior marcatore in Serie A è Lukaku con 17 reti, seguito da Martinez (11), Brozovic e Sensi (3), de Vrij, Candreva, Vecino e Gagliardini (2) ed infine Borja Valero, Bastoni, Barella, Esposito, D’Ambrosio, Sanchez e Young con 1.

I milanesi sono la squadra con il miglior rendimento esterno: 29 dei 54 punti sono infatti arrivati lontano dal Meazza, con un bilancio di 9 successi, 2 pareggi ed un solo ko, quello del 16 febbraio all’Olimpico di Roma contro la Lazio per 2-1.

