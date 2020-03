Olimpiadi a Tokyo: possibile slittamento al 2021 o al 2022

TORINO – La rapida diffusione del nuovo Coronavirus in tutto il globo sta mettendo di fronte ad alcune scelte il mondo dello sport.

Stando a quanto riporta Le Parisien, il CIO starebbe valutando attentamente l’evolversi dell’emergenza, e sarebbe spuntata un’ipotesi riguardante le Olimpiadi in programma per quest’estate. Il giapponese Haruyuki Takahashi, uno dei 25 membri del comitato organizzatore dei Giochi olimpici, ha affermato che durante le recenti discussioni è stato discusso un rinvio dei test dato che una cancellazione totale o una sessione chiusa avrebbe conseguenze finanziarie di vasta portata: “Non credo che le Olimpiadi possano essere cancellate. Se necessario, preferiremmo prendere in considerazione un rinvio”. Si ipotizza uno slittamento di un anno o due.

Secondo quanto riportato da Le Parisien, il CIO starebbe valutando attentamente l’evolversi dell’emergenza. E spunta un’ipotesi clamorosa riguardante le Olimpiadi in programma per quest’estate. Il giapponese Haruyuki Takahashi, uno dei 25 membri del comitato organizzatore dei Giochi olimpici, ha affermato che durante le recenti discussioni è stato discusso un rinvio dei test dato che una cancellazione totale o una sessione chiusa avrebbe conseguenze finanziarie di vasta portata: “Non credo che le Olimpiadi possano essere cancellate. Se necessario, preferiremmo prendere in considerazione un rinvio”. Si ipotizza uno slittamento di un anno o due.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<