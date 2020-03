Oggi riunione straordinaria per decidere stop Premier League

TORINO – Oggi la Federazione calcistica inglese farà una riunione con tutti i club della Premier League per valutare lo stop al campionato dopo i casi Arteta e Hudson-Odoi. Questo il comunicato: “La Lega riunirà domani mattina una riunione del club di emergenza per quanto riguarda le partite dopo che Mikel Arteta è risultato positivo per COVID-19. Alla luce dell’annuncio dell’Arsenal di questa sera che conferma che il loro allenatore della prima squadra Mikel Arteta si è dimostrato positivo per il COVID-19, la Premier League convocherà domani mattina una riunione del club di emergenza per quanto riguarda i futuri incontri. La Premier League non farà ulteriori commenti fino a dopo quell’incontro”.

