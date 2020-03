TORINO – Oggi, nella riunione della UEFA, verrà ufficializzato il rinvio di EURO 2020. Il torneo per nazionali verrà spostato probabilmente di un anno e si disputerà nel 2021, per permettere a coppe europee e campionati di continuare questa estate. Tuttavia, secondo quanto riportato da molti quotidiani inglesi, la UEFA chiederà una multa molto salata ai club per risarcire il rinvio.

