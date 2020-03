Oggi il Consiglio Federale: ipotesi Serie A a 22 squadre il prossimo anno

TORINO – Secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, nel Consiglio Federale di oggi si cercherà di trovare una soluzione per gli incastri nel campionato di Serie A, tagliando parte del ritiro dell’Europeo oppure allungando il calendario (in caso di sospensione della competizione per nazionali) fino a luglio. Queste due soluzioni sarebbero molto remote perché, per ora, l’estinzione del coronavirus in Italia appare molto lontana e di difficile previsione. L’ipotesi più concreta però, sarebbe quella di creare una Serie A a 22 squadre l’anno prossimo, congelando le retrocessioni di quest’anno e mandando nella massima serie le prime due della Serie B della stagione in corso. Ricordiamo inoltre che, a meno di una ripresa del campionato, lo scudetto non si potrà assegnare a nessuna squadra perché il regolamento non lo prevede.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<