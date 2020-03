Ogbonna: “Sembrava dovesse servire il morto per fermare la Premier”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus, Angelo Ogbonna, ora in forze al West Ham, ha parlato al Corriere della Sera: “Sembrava quasi ci servisse un morto per fermarci. – ha dichiarato senza mezzi termini l’ex-Torino e Juventus – Sono contento si sia bloccato tutto, l’impressione era che si volesse ignorare il problema. E non è riguarda solo il calcio, è una questione radicata nella mentalità del Paese. È inaccettabile che si sia giocata la nostra sfida contro l’Arsenal”.

