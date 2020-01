Obiettivi Juve, Kumbulla verso i nerazzurri

TORINO – Dejan Kulusevski aveva già scatenato un derby d’Italia, vinto alla fine dai bianconeri. Adesso potrebbe toccare a Marash Kumbulla dar da fare a Marotta e Paratici. Il giovane difensore del Verona sembrerebbe vicinissimo ai nerazzurri, con buona pace della Juventus che ha già strappato ai rivali il talento di Kulusevski. Kumbulla, proprio come lo svedese, dovrebbe aggregarsi alla sua nuova squadra soltanto a giugno, non si tratta infatti di un’operazione per il breve periodo.