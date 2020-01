TORINO – Continua a fari spenti la sessione invernale di mercato della Juventus, chiusa da Fabio Paratici con l’arrivo di Dejan Kulusevski.

Il giocatore rimarrà a Parma fino alla fine della stagione per poi aggregarsi ai bianconeri, e con il suo acquisto Paratici ha dichiarato chiuso il mercato. Il dirigente sta però operano a fari spenti, ed è in contatto con il Barcellona per uno scambio tra Bernardeschi e Rakitic.