Nuova pretendente per Pjaca

TORINO – Uno dei nomi che Fabio Paratici cercherà di piazzare sul mercato a gennaio è quello di Marko Pjaca.

Il giocatore, reduce da un importante infortunio, dovrebbe esser mandato in prestito in Italia per cercare di riprendere la forma migliore, e l'ultima squadra che si è fatta avanti sarebbe il Cagliari: i dirigenti isolani e quelli bianconeri parleranno del giocatore lunedì in occasione del match tra le due squadre in programma allo Stadium.