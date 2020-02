Nulla di preoccupante per Higuain

TORINO – Il calciatore della Juventus Gonzalo Higuain si è fermato ieri in allenamento per una lombalgia.

Il Pipita non ha completato l’allenamento con la squadra, fermandosi e poi lavorando da solo: stando ai controlli fatto dai medici bianconeri però, il problema che ha colpito il numero 22 non dovrebbe essere grave, tanto che potrebbe già essere a disposizione contro la SPAL nella partita in programma sabato alle 18 allo Stadium.

