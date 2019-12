TORINO – L’ex tecnico Walter Novellino ha parlato intervistato sulla Serie A e sulla Juventus, dicendo la sua sull’operato di Maurizio Sarri.

Chi farà mercato a gennaio? “

Il Milan. Ha bisogno di Ibra. E poi mi aspetto che la Juve dia un po’ di libertà a Sarri.”

La Juve con Sarri sembra più battibile rispetto a quella di Allegri. “

Nella fase di non possesso vedo difficoltà. Ma Sarri non ha colpe. Deve essere se stesso e mi sembra che non lo sia.”