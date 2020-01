Notizie Juve – Dalla Danimarca: “Eriksen ad un passo dall’Italia”

Notizie Juve – “Eriksen ad un passo dall’Italia”

NEWS JUVENTUS – Secondo quanto riportato dal giornalista danese Ekstra Bladet, Christian Eriksen sarebbe ad un passo dall'approdo in Serie A. In queste ultime settimane anche la Juventus è stata accostata al centrocampista del Tottenham, che però ora sembra ad un passo da Milano, sponda nerazzurra. Il noto giornalista, infatti, ha affermato che il calciatore sarebbe vicinissimo a sposare il progetto di Marotta e Conte. La società milanese, attendendo la risposta definitiva di Arturo Vidal, potrebbe chiudere l'affare intorno ai 20-25 milioni. Sarebbe un bel regalo per il tecnico Antonio Conte che non vedrebbe l'ora di accogliere un vero campione in rosa con un'importante esperienza europea. Vedremo nei prossimi giorni se le notizie che arrivano dalla Danimarca troveranno reale riscontro nella realtà.