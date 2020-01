Notizie Juve: i bianconeri rischiano di perdere un big a zero

NOTIZIE JUVE – Un big rischia di partire

NEWS JUVENTUS – Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, la Juventus rischia di perdere Blaise Matuidi a zero. Il calciatore francese ha il contratto in scadenza a giugno 2020 e molti top club europei sarebbero interessati al classe ’87 per incrementare la loro quantità e qualità a centrocampo. Nella prima parte di stagione Matuidi è stato impiegato da Maurizio Sarri ben 15 volte in Serie A, con 5 apparizioni nel girone di Champions League, in cui ha anche messo a segno una rete. Stando ai numeri, la società bianconera continua a dare fiducia al giocatore e vorrebbe rinnovargli il contratto. D’altro canto, il centrocampista francese, avrebbe varie proposte ed opzioni che vorrebbe valutare con calma. Ma attenzione perché, proprio in queste ore, è arrivato un nuovo, clamoroso annuncio di mercato che sta facendo impazzire i tifosi, Paolo Paganini sgancia la bomba: “Tutto vero, mi hanno confermato che…” >>>VAI ALLA NOTIZIA