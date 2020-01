TORINO – Il terzino della Juventus in prestito al Cagliari Luca Pellegrini rimarrà in Sardegna fino alla fine della stagione.

La Juventus aveva infatti provato a parlare con il Cagliari per il rientro anticipato del giocatore dal prestito, ma il mancato ingaggio di Ricardo Rodriguez da parte degli isolani ha fermato tutte le trattative con il giocatore che rimarrà in Sardegna fino a fine prestito per tornare a Torino a giugno al termine della stagione .