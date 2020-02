Nisticó: “Ho visto Chiellini pronto, anche nel post gara ha dimostrato di essere un campione”

TORINO – L’allenatore del Chisola Fabio Nisticó ha parlato dopo il test match disputato contro la Juventus Primavera, al quale ha preso parte Giorgio Chiellini.

Il tecnico ha parlato del difensore e del suo rientro ormai prossimo: “Sinceramente mi è sembrato prontissimo. L’ho visto molto bene in campo, senza alcuna remora nei contrasti e nei movimenti. E ha dimostrato di essere un grandissimo campione, al termine della gara è venuto a ringraziarci uno per uno per la disponibilità”.

