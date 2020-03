Niente Europeo per Zaniolo, il padre: ‘Non l’ha presa bene. Tornerà quello vero tra un anno’

TORINO – Nicolò Zaniolo, a meno di miracoli, non parteciperà al prossimo Europeo di calcio. Ricordiamo che il centrocampista della Roma ha subito la rottura del legamento crociato a dicembre nella sfida contro la Juventus all’Olimpico. In merito a ciò ha parlato il papà, Igor, ai microfoni di Retesport: “Il recupero di Nicolò procede molte bene, ma è sempre meglio andare con i piedi di piombo con questo tipo di infortunio. Meglio un mese di recupero in più che in meno. Nicolò non ha preso benissimo la possibilità di non andare all’Europeo, adesso però ha metabolizzato l’idea di non andarci. Il suo pensiero adesso è tornare allo stesso livello di prima. La Roma avrà la decisione finale sulla possibilità di Nicolò di andare all’Europeo. Anche Mancini ha preso in considerazione l’idea di non averlo per la competizione. Ci vorrà del tempo per rivedere il vero Zaniolo: ci vorrà un anno per rivedere il vero Nicolò”.

