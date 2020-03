Nicola: “Un giorno ci daranno la notizia che tutti aspettiamo”

TORINO – Il tecnico del Genoa Davide Nicola ha parlato intervistato dai microfoni de Il Secolo XIX.

“L’emergenza coronavirus? Non è il mio campo. Quello riaprirà tra qualche tempo, quando tutti potremo lavorare in sicurezza. Un giorno ci daranno la notizia che aspettiamo da tempo. E noi aspettiamo con fiducia. Non è il mio campo, però è il nostro mondo. Per questo credo sia giusto rispondere a chi mi chiede quali siano in questo momento i pensieri del cittadino, Davide Nicola, l’uomo della strada, quando in strada si potrà tornare a passeggiare e a giocare, senza mettere a rischio la salute di tutti e la nostra”.

“Il tempo è ciò che scandisce la nostra vita e ciascuno viaggia ad un suo proprio ritmo. È servito tempo per capire la reale portata di questa pandemia. Per comprendere che passeggiare per strada, baciare i propri figli, esultare dopo un gol, stringere la mano a un amico sarebbe diventato un gesto da evitare. Sbagliato. Dannoso.”

