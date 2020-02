Nicchi risponde a Commisso: “Arbitri disgustati”

TORINO – Il rigore concesso alla Juventus per l’intervento di Ceccherini su Bentancur ha fatto saltare l’autocontrollo di Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina non ha avuto paura di parlare di disgusto, riferendosi ai presunti torti arbitrali subiti dai viola nelle ultime uscite. Marcello Nicchi, presidente dell’AIA, ha risposto così alle dichiarazioni di Commisso: “Ho trovato una bella atmosfera oggi. Commisso? Non l’ho visto. Non ho da dire niente e non dobbiamo aggiungere altro. Dico solo che gli arbitri italiani sono, per utilizzare un termine di chi l’ha usato, disgustati da questo comportamento”.