TORINO – La Juventus scenderà in campo domani contro il Cagliari per la diciottesima giornata del campionato.

I bianconeri sperano di dimenticare la sconfitta subita in Supercoppa contro la Lazio già da domani, senza pensare alla successiva sfida con la Roma: per i bianconeri in campo non ci sarà nessun diffidato, con Maurizio Sarri che potrà non preoccuparsi dell’eventualità di un’ammonizione.