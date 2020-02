Nerozzi: “Sarri rischia? No, la Juve non butta via gli allenatori durante l’anno”

TORINO – Il noto giornalista, Paolo Nerozzi, ha parlato ai microfoni di Radio 24 circa l’attuale situazione della Juventus: “Se Sarri rischia? Secondo me no. La Juve non butta via gli allenatori durante l’anno, salvo casi eccezionali. Si è giocata tanto con questa rivoluzione psicologica. So che ne hanno scritto, ma secondo me non rischia. Sarri deve scegliere un po’ più una formazione base. Poi la Juve non è la squadra migliore per il calcio di Sarri, lui deve essere molto bravo ad adattare il suo calcio a giocatori che non ha mai avuto”.