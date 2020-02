Nedved: “La Juve vince con merito e non con gli aiuti degli arbitri. Sono stufo”

TORINO – Nedved ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita vinta contro la Fiorentina: “Partita? Diciamo che abbiamo affrontato una partita giusta ed è stata vinta da noi meritatamente. Le parole di Commisso? Si sta usando troppo che la Juventus vince senza merito e siamo stufi di questo alibi non vero. La Juve vince con merito. Stiamo entrando in forma e sono contento dei risultati. Le soluzioni diverse? Sta cercando di ottenere il meglio possibile dai suoi giocatori, ve lo spiegherà Sarri. Il ritorno di Douglas? Giocatore devastante e deve sempre raddoppiarlo. Siamo contenti e deve cercare di non avere infortuni. È molto forte”.