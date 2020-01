Nedved JR sui social: segna ed esulta come CR7

TORINO – Sin da quando è nata, la Juventus è sempre stata composta da grandissimi giocatori e campioni che, ne hanno fatto la storia, sia dei colori bianconeri che del calcio internazionale. Se questa è l’era di Dybala e Ronaldo, quella di prima apparteneva a Del Piero e Nedved e proprio su quest’ultimo, c’è chi prova ad imitarne le gesta, o meglio, quelle di CR7. Stiamo parlando del figlio dell’ex Furia Ceca, Pavel Nedved Jr che, durante una partita amatoriale, nella quale ha partecipato anche il noto rapper Shade, dopo aver segnato, si è esibito nella celebre esultanza dell’alieno di Funchal, come testimoniato da una foto postata sul suo account Instagram, accompagnata dalla seguente citazione: “Siuuuuu”. Chissà che non prenda spunto per qualche altro ‘colpo’ alla Ronaldo.