Nazionale USA cancella ritiro in Qatar

TORINO – La Nazionale di calcio degli Stati Uniti ha cancellato il ritiro previsto in Qatar in questo mese a causa dei timori legati alla sicurezza.

Dopo il raid deciso dal Pentagono in cui è stato ucciso il generale iranianoQassem Soleimani. Infatti il team del ct Gregg Berhalter è considerato un obiettivo sensibile per la possibile campagna di ritorsioni da parte dell’Iran. Per questo la federcalcio statunitense ha annunciato con un tweet la decisione di far rimanere a casa giocatori e staff tecnico.